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ИИ лишит работы миллионы людей: Билл Гейтс назвал 4 профессии, которые выживут

12:09 28.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Билл Гейтс назвал единственные безопасные специальности, которые не заменит ИИ (фото: Getty Images)

Microsoft предлагает 60 тысячам сотрудников добровольно уволиться на фоне развития ИИ. В связи с этим Билл Гейтс назвал лишь четыре сферы, которые, по его мнению, смогут избежать автоматизации.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на LADbible.

Массовое сокращение штата в Microsoft

Согласно утечке внутренней информации, техногигант предлагает пакет финансовой поддержки и карьерного планирования для четверти своего персонала. Оптимизация коснется подразделений в Канаде, Индии, Великобритании и США.

Сокращения происходят, невзирая на высокую прибыльность компании. Так, в прошлом году Microsoft заработала 133 миллиарда 750 миллионов долларов.

Рост прибыли по сравнению с предыдущим периодом составил 31 процент, а общая численность работников компании в мире превышала 220 000 специалистов.

Руководство корпорации подтвердило, что предложение о добровольном увольнении имеет ограниченный срок действия и направлено на оптимизацию ресурсов в период активного внедрения ИИ-инструментов.

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Какие профессии выживут по прогнозу Билла Гейтса?

Основатель Microsoft, что искусственный интеллект решит большинство задач по производству товаров, логистики и аграрной промышленности.

По его мнению, люди сохранят за собой лишь те сферы, где важен "чисто человеческий фактор или специфические знания".

Гейтс выделил только 4 категории специалистов, которых не заменит ИИ, среди них:

  • программисты и разработчики кода;
  • биологи и ученые в области живых систем;
  • специалисты энергетического сектора;
  • профессиональные спортсмены.

Основатель SpaceX Илон Маск также поддержал тревожный прогноз, заявив на саммите G20, что в течение 10 лет в мире появится более 1 миллиарда гуманоидных роботов, а их производительность в 5 раз будет превышать человеческую.

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Рейтинг специальностей с высоким риском автоматизации

Согласно исследованиям Международного валютного фонда и Международной организации труда, от 40 до 60 процентов рабочих мест в развитых странах имеют высокий уровень взаимодействия с ИИ.

В свою очередь, Microsoft обнародовала список профессий, где технологии выполняют наибольшую долю сложных задач.

Среди специальностей с наибольшим уровнем влияния ИИ оказались :

  • переводчики - 98 процентов задач;
  • историки, математики и корректоры - по 91 проценту;
  • кодеры автоматических систем - 90 процентов;
  • писатели и авторы - 85 процентов;
  • журналисты - 81 процент;
  • редакторы - 78 процентов;
  • веб-разработчики - 73 процента.

Эксперты подчеркивают: многие показатели в списке означают высокий уровень эффективности ИИ при выполнении отдельных задач, а не полную автоматизацию всей профессии на данном этапе.

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