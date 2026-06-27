ИИ и компьютерное зрение. Какие новые образовательные программы запустили в КПИ

Главное: Глубокая интеграция ИИ: Несмотря на более 300 программ, КПИ массово внедряет новые технологические направления.

Несмотря на более 300 программ, КПИ массово внедряет новые технологические направления. Ставка на робототехнику: В университете открыли программы компьютерного зрения роботов, визуальных вычислений и беспилотных систем.

В университете открыли программы компьютерного зрения роботов, визуальных вычислений и беспилотных систем. Кадры для восстановления страны: Запущено уникальное междисциплинарное направление гражданской инженерии для проектирования защищенной подземной инфраструктуры.

Запущено уникальное междисциплинарное направление гражданской инженерии для проектирования защищенной подземной инфраструктуры. Сотрудничество с мировыми гигантами: КПИ обновляет лаборатории и создает сертификатные программы совместно с международным бизнесом, в частности, с компанией Boeing.

По его словам, несмотря на то, что в университете уже действуют более 300 образовательных программ, КПИ постоянно открывает новые направления, реагируя на стремительное развитие технологий.

"Сегодня большинство новинок связано со стремительным развитием искусственного интеллекта - и я имею в виду не просто генеративный ИИ, а глубокую, серьезную научную интеграцию", - отметил ректор.

ИИ, компьютерное зрение и робототехника

Университет уже запустил программы по применению искусственного интеллекта в электронных коммуникациях, материаловедении и механике. Среди новых направлений технологии визуальных вычислений, компьютерное зрение роботов и инженерия программного обеспечения игровых технологий.

Кроме того, в КПИ активно развивают робототехнику, беспилотные системы и радиоэлектронную инженерию. Для этого даже переименовали Приборостроительный факультет в факультет робототехнических систем и приборостроения.

"Работы - часть нашего будущего: от пылесосов в квартирах до наземных роботизированных комплексов, которые вместо людей извлекают раненых с поля боя", - подчеркнул Мельниченко.

Новые специальности для восстановления Украины

Параллельно университет открывает программы, которые должны помочь в послевоенном обновлении страны. Среди них - междисциплинарные направления на стыке электроники и компьютерной инженерии, искусственного интеллекта в инженерии, автоматизации с компьютерным зрением, а также программа "Передовые технологии и материалы в авиакосмической технике".

Отдельно в КПИ запустили направление по гражданской инженерии, посвященное строительству подземной инфраструктуры .

По словам ректора, Украине понадобятся специалисты, которые смогут проектировать защищенные энергетические объекты, подземные школы, укрытия и другую критическую инфраструктуру с учетом новых вызовов безопасности.

Бизнес помогает готовить специалистов

Мельниченко также рассказал, что университет активно сотрудничает с украинскими и международными компаниями. Вместе с бизнесом КПИ проводит хакатоны, сертификатные программы, в частности, с компанией Boeing, открыло направление квантовых вычислений и обновляет учебные лаборатории.

По его словам, бизнес все чаще обращается в университет не только за молодыми специалистами, но и за готовыми инновационными решениями, ведь из-за миграции в Украине ощущается острый дефицит квалифицированных кадров.