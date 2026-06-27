ШІ та компʼютерний зір. Які нові освітні програми запустили в КПІ

Головне: Глибока інтеграція ШІ: Попри наявність понад 300 програм, КПІ масово впроваджує нові технологічні напрями.

Попри наявність понад 300 програм, КПІ масово впроваджує нові технологічні напрями. Ставка на робототехніку: В університеті відкрили програми з комп'ютерного зору роботів, візуальних обчислень та безпілотних систем.

В університеті відкрили програми з комп'ютерного зору роботів, візуальних обчислень та безпілотних систем. Кадри для відбудови країни: Запущено унікальний міждисциплінарний напрям із цивільної інженерії для проектування захищеної підземної інфраструктури.

Запущено унікальний міждисциплінарний напрям із цивільної інженерії для проектування захищеної підземної інфраструктури. Співпраця зі світовими гігантами: КПІ оновлює лабораторії та створює сертифікатні програми спільно з міжнародним бізнесом, зокрема з компанією Boeing.

За його словами, попри те, що в університеті вже діє понад 300 освітніх програм, КПІ постійно відкриває нові напрями, реагуючи на стрімкий розвиток технологій.

"Сьогодні більшість новинок пов'язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту - і я маю на увазі не просто генеративний ШІ, а глибоку, серйозну наукову інтеграцію", - зазначив ректор.

ШІ, комп'ютерний зір і робототехніка

Університет уже запустив програми із застосування штучного інтелекту в електронних комунікаціях, матеріалознавстві та механіці. Серед нових напрямків також технології візуальних обчислень, комп'ютерний зір роботів та інженерія програмного забезпечення ігрових технологій.

Крім того, у КПІ активно розвивають робототехніку, безпілотні системи та радіоелектронну інженерію. Для цього навіть перейменували Приладобудівний факультет на факультет робототехнічних систем та приладобудування.

"Роботи - частина нашого майбутнього: від пилососів у квартирах до наземних роботизованих комплексів, які замість людей витягують поранених із поля бою", - наголосив Мельниченко.

Нові спеціальності для відбудови України

Паралельно університет відкриває програми, які мають допомогти у повоєнному відновленні країни. Серед них - міждисциплінарні напрями на стику електроніки та комп'ютерної інженерії, штучного інтелекту в інженерії, автоматизації з комп'ютерним зором, а також програма "Передові технології і матеріали в авіакосмічній техніці".

Окремо в КПІ запустили напрям із цивільної інженерії, присвячений будівництву підземної інфраструктури.

За словами ректора, Україні знадобляться фахівці, які зможуть проєктувати захищені енергетичні об'єкти, підземні школи, укриття та іншу критичну інфраструктуру з урахуванням нових безпекових викликів.

Бізнес допомагає готувати фахівців

Мельниченко також розповів, що університет активно співпрацює з українськими та міжнародними компаніями. Разом із бізнесом КПІ проводить хакатони, сертифікатні програми, зокрема з компанією Boeing, відкрив напрям квантових обчислень та оновлює навчальні лабораторії.

За його словами, бізнес дедалі частіше звертається до університету не лише за молодими фахівцями, а й за готовими інноваційними рішеннями, адже через міграцію в Україні відчувається гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.