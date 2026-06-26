ИИ потребляет в 1000 раз меньше энергии: новая технология уже готова

Стартап Unconventional AI представил ИИ-модель Un-0. Проект разрабатывается на базе принципиально новой архитектуры компьютеров, способной снизить энергозатраты на вычисление в 1000 раз.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Главное преимущество осцилляторных вычислений - колоссальная энергоэффективность.
Навин Рао, владелец стартапа и бывший вице-президент Databricks, убежден, что полное развертывание такой инфраструктуры позволит сократить потребление электроэнергии во время работы ШИ-моделей в тысячу раз по сравнению с современными графическими процессорами.
В настоящее время разработка находится на стадии активного развертывания инфраструктуры:
Текущая версия генератора изображений Un-0 работает с помощью программной симуляции осцилляторных чипов Unconventional AI.
Результаты работы модели по качеству и детализации уже соответствуют современным коммерческим диффузионным аналогам, таким как Stable Diffusion или GPT Image 1 от OpenAI.
В научной работе, сопровождающей релиз, исследователи подробно описали, как полностью функциональная модель может без потери производительности копировать работу традиционных ИИ-систем на альтернативном железе.
В ближайшее время стартап планирует опубликовать подробные схемы и спецификации для производства физических микросхем.
Конечная цель Unconventional AI состоит в создании полноценного стека инференса (обработки готовых ИИ-запросов - ред.) с нуля .
Стартап планирует выступать как самостоятельный провайдер вычислительных мощностей, продавая доступ к своим специфическим системам.
Клиенты смогут отправлять текстовые промпты и получать готовые результаты через стандартный сетевой кабель, но процессы будут происходить с скудными затратами энергии.
Несмотря на то, что в команде проекта сейчас работает менее 50 сотрудников, масштаб вызова отвечает главным угрозам отрасли.
Навин Рао отмечает, что дальнейшее масштабирование больших языковых моделей неизбежно упреется в жесткие лимиты доступной электроэнергии, и без кардинального изменения архитектуры процессоров решить эту проблему будет невозможно.
Первые новости по созданию коммерческих образцов нового железа компания обещает обнародовать в течение следующего года.