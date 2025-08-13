ИИ против техногиганта: стартап Perplexity хочет купить Chrome у Google за 34,5 млрд
Стартап Perplexity AI, специализирующийся на разработке ИИ-поисковиков, предложил Google 34,5 млрд долларов за приобретение веб-браузера Google Chrome.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации WSJ, стартап Perplexity, рыночная стоимость которого почти вдвое меньше, чем у технологического гиганта, обратился к Google с предложением выкупить браузер Chrome. Хотя пока Google не выставлял Chrome на продажу, время для такого предложения выбрано не случайно.
Сейчас в США продолжается судебное разбирательство по антимонопольному иску против Google. Министерство юстиции США обвиняет компанию в незаконной монополизации рынка поисковых систем и рекомендует суду обязать Google продать Chrome как способ восстановить конкуренцию. Ожидается, что решение судьи будет вынесено в ближайшее время, и Perplexity стремится воспользоваться этой уникальной возможностью.
Зачем Perplexity новый поисковик?
Для стартапа с поисковой системой на основе ИИ, доступ к трем миллиардам пользователей Chrome - настоящий джекпот. Это позволило бы Perplexity мгновенно получить огромную аудиторию и стать серьезным конкурентом для Google и других игроков на рынке, таких как OpenAI, который также проявлял интерес к Chrome.
В своем предложении Perplexity обещает:
-
сохранить открытый код Chromium, что позволит другим компаниям создавать собственные браузеры на его основе
-
инвестировать три миллиарда долларов в развитие браузера в течение двух лет
-
не менять поисковую систему по умолчанию, то есть Google Search останется основным поисковиком в Chrome.
Реакция рынка и шансы на сделку
Несмотря на обещания, рынок относится к предложению Perplexity скептически. Эксперты отмечают, что реальная стоимость Chrome может быть значительно выше, а Google вряд ли согласится продать свой самый ценный актив, который обеспечивает компании огромный доход и контроль над рынком рекламы.
Ожидается, что Google будет оспаривать любое решение суда о принудительной продаже в течение многих лет.
На данный момент Google официально не комментировал предложение. Несмотря на это, смелый шаг Perplexity уже привлек внимание общественности и подчеркнул растущую конкуренцию в секторе ИИ и поисковых систем.
