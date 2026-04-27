ИИ-ловушка от TikTok: почему новая функция ремиксов угрожает вашей безопасности

Как работают ИИ-ремиксы

Новая функция задумана как инструмент для создания мемов в комментариях. Например, если вы публикуете видео своего утреннего ритуала с кофе, другой пользователь может с помощью ИИ сгенерировать на его основе картинку, где вы держите чашку, и добавить любой текст.

Цель TikTok - повысить уровень вовлеченности, поощряя пользователей делиться созданными ИИ-изображениями непосредственно под видео автора.

Приватности больше не будет?

Использование контента для ремиксов фактически означает предоставление разрешения на использование вашего лица и голоса для обучения ИИ-моделей компании.

Кроме того, уже ведутся дискуссии вокруг других аспектов:

Недостаток массового контроля - пока TikTok не позволяет выключить функцию для всего профиля сразу;

Поштучное отключение - пользователи вынуждены вручную менять настройки приватности для каждого отдельного ролика;

Использование образа - авторы не контролируют, в каком контексте ИИ сгенерирует их изображение.

Как отказаться от участия в тестировании новой функции

Хотя опция пока доступна только ограниченному кругу тестировщиков, авторам советуют проверить настройки своих публикаций.

Чтобы запретить ИИ использовать ваш контент, нужно:

Открыть конкретное видео и нажать на три точки в нижнем правом углу.

Перейти в раздел "Настройки приватности".

Найти пункт "Разрешить ИИ ремиксовать контент" (Allow AI to remix content) и выключить его.

В TikTok подтвердили, что до официального релиза механика работы ремиксов может измениться. Тем не менее, компания рассматривает этот инструмент как один из приоритетных для развития креативной экосистемы платформы.

Официальных планов по полноценному запуску функции для всех пользователей пока нет. TikTok все еще собирает отзывы и анализирует реакцию сообщества на новые инструменты генеративного ИИ.