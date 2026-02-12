ИИ без "моральных" ограничений: Пентагон требует от разработчиков спецверсии для войны

По данным источников агентства, Пентагон настаивает на том, чтобы ведущие компании по разработке искусственного интеллекта, включая OpenAI и Anthropic, для военных создали специальные версии своих инструментов ИИ без ограничений, применимых к пользователям.

Во время мероприятия в Белом доме главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл сообщил руководителям технологических компаний, что военные стремятся сделать собственные модели искусственного интеллекта.

Отмечается, что Пентагон "движется к развертыванию передовых возможностей ИИ на всех уровнях".

Многие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, создают для армии США специальные инструменты, которые обычно используются для военного управления.

Засекреченные сети используются для выполнения широкого спектра конфиденциальной работы, которая может включать планирование миссий или наведение оружия.

Как Пентагон хочет использовать ИИ

Военные чиновники надеются использовать возможности искусственного интеллекта для синтеза информации, чтобы ускорить принятие решений.

По мнению представителей цифровых компаний, хотя эти инструменты являются мощными, они могут ошибаться и даже выдумывать информацию, которая на первый взгляд может показаться правдоподобной. Такие ошибки в засекреченных сетях могут иметь смертельные последствия, говорят исследователи искусственного интеллекта.