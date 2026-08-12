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ИИ-агенты станут дешевле: NVIDIA создала модель с 30 миллиардами параметров

13:14 12.08.2026 Ср
2 мин
Новинка автоматизирует рутинные процессы и будет работать даже на ПК
aimg Ольга Завада
NVIDIA представила быстрый ИИ Nemotron (фото: NVIDIA)

NVIDIA планирует сделать ИИ-агентов дешевле. Новая открытая модель Nemotron 3.5 Lightning рассчитана на быстрое выполнение задач без излишних затрат вычислительных ресурсов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NVIDIA.

Архитектура и производительность

Модель имеет 30 миллиардов параметров, однако благодаря архитектуре Mixture-of-Experts активирует всего 3 миллиарда для каждого токена.

Это позволяет добиться мощности большой системы при затратах ресурсов, характерных для значительно меньших моделей.

Основные показатели и возможности новинки:

  • Скорость генерации в 4 раза выше по сравнению с аналогами такого же размера,
  • Точность достигает 86 процентов на тесте PinchBench,
  • Скорость выполнения 10000 заданий на 30 процентов выше показателей Qwen3.6 35B,
  • Поддержка технологии speculative decoding для ускоренной проверки, токенов,
  • Специальный формат квантования NVFP4 для быстрой работы на чипах Blackwell, Hopper и Ampere.

Полезные фишки

В современной разработке все чаще применяют систему из нескольких моделей. Большие нейросети, такие как Nemotron 3 Ultra, отвечают за планирование и сложные решения.

В то же время Nemotron 3.5 Lightning берет на себя повторяющиеся операции - проверку результатов, выполнение команд и форматирование данных.

Для автоматического перенаправления задач NVIDIA выпустила библиотеку NeMo Switchyard. Она анализирует сложность запроса и отправляет простые инструкции по меньшей нейросети.

Разработчики отмечают, что это существенно экономит вычислительные ресурсы.

Читайте больше: Nvidia запускает ИИ на Луну: роверы научатся действовать без команд с Земли

Обучение, настройка и экосистема

Новая модель оптимизирована под популярные среды OpenClaw и Hermes Agent и поддерживает стек безопасности NVIDIA NemoClaw.

Она подвергается более быстрому и дешевому доставлению с помощью инструментов NeMo Automodel или NeMo Megatron Bridge.

В комплекте также поставляется открытый датасет Nemotron-RL Agentic Terminal Pivot для подготовки ИИ-кодеров.

Устройство можно запускать локально на платформах DGX Spark, Jetson, а также на ПК с видеокартами GeForce RTX 5090. Код, весовые коэффициенты и датасеты открыты по лицензии OpenMDW-1.1.

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