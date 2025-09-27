С Шевченко и без Ямаля: что надо знать о ЧМ U-20, где сегодня стартует сборная Украины

Пятый старт "сине-желтых"

Украина отобралась на чемпионат мира по итогам прошлогоднего Евро U-19, на котором "сине-желтые" дошли до полуфинала. Всего от Европы на ЧМ отобралось пять лучших команд.

Для нашей сборной чемпионат мира в Чили станет пятым в истории. На всех предыдущих турнирах украинские команды выходили как минимум в 1/8 финала.

А на последнем для себя мундиале в 2019 году наша сборная во главе с Александром Петраковым стала чемпионом. В финале "сине-желтые" обыграли сборную Южной Кореи (3:1). Символично, что именно эта команда станет первым соперником подопечных Дмитрия Михайленко на турнире-2025.

После триумфального мундиаля, наши участия в ЧМ больше не принимали. Следующий турнир, который должен был состояться в 2021 году в Индонезии, ФИФА вообще отменила из-за пандемии коронавируса. А в Аргентину-2023 "сине-желтые" не пробились.

Кстати, на прошлом ЧМ триумфовала сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию (1:0). "Бронзу" завоевали израильтяне, которые в "малом финале" победили Южную Корею (3:1).

Сборная Украины - чемпион мира U-20 на турнире 2019 года (фото: УАФ)

Что известно о соперниках

На турнире в Чили "сине-желтые" в групповом раунде сыграют в квартете B с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.

Сборная Южной Кореи - участник трех предыдущих чемпионатов мира U-20. На последних двух первенствах доходила до полуфинала: добыла "серебро" в 2019 году и финишировала четвертой - в 2023-м. Команда сформирована в основном из футболистов внутреннего чемпионата. В составе лишь два легионера: Ким Тхе Вон из португальского "Портимоненсе" и Ким Мьон Джун, представляющий бельгийский "Генк".

Панама, как и Украина, возвращается к выступлениям на ЧМ после перерыва в один турнир. На предыдущем для себя ЧМ-2019 панамцы впервые в истории вышли в плей-офф, где их обыграла именно Украина - 4:1. В составе Панамы есть футболист, выступающий за украинский клуб: это опорный полузащитник Анель Райс из одесского "Черноморца". Также в сборной есть легионеры из клубов Бразилии, Испании, Германии, США и Коста-Рики.

Самый большой перерыв между выступлениями на ЧМ U-20 имеет Парагвай, вернувшийся на мундиаль через 12 лет. На последнем для себя первенстве в 2013 году парагвайцы вылетели в 1/8 финала. А лучшим результатом команды является четвертое место в 2001 году.

Расписание матчей сборной Украины

27 сентября, 23:00. Украина - Южная Корея

30 сентября, 23:00. Украина - Панама

3 октября, 23:00. Украина - Парагвай

Кто сыграет за "сине-желтых"

В итоговую заявку сборной Украины попал 21 футболист из 18-ти клубов. 9 из них - легионеры.

Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Вратари: Станислав Ванивский ("Сталь" Жешув, Польша), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Маркиян Бакус (ЛНЗ).

Защитники: Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус (оба - "Металлист"), Николай Киричок ("Карпаты"), Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания), Максим Мельниченко ("Полесье"), Максим Деркач ("Тукумс 2000", Латвия), Алексей Гусев ("Кудривка").

Полузащитники: Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия), Артур Шах ("Карпаты"), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Даниил Ващенко ("Александрия"), Матвей Панченко ("Металлист 1925"), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия), Виталий Катрич ("Ингулец"), Ярослав Караман ("Полесье").

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо"), Александр Пищур (ЕТО, Венгрия).

"Сине-желтые" будут выступать в Чили не в оптимальном составе. Участие некоторых футболистов заблокировали их клубы.

В частности немецкий "Нюрнберг" не отпустил форварда Артема Степанова, итальянский "Эмполи" - нападающего Богдана Попова, а венгерская "Кишварда" - голкипера Илью Поповича.

Их примеру последовали и украинские клубы. Так львовские "Карпаты" не отпустили голкипера Назара Домчака, луганская "Заря" - полузащитников Романа Саленко и Андрея Маткевича и нападающего Игоря Горбача. а киевское "Динамо" - центрбека Тараса Михавко.

Без Ямаля и других звезд

Наша команда - не единственная, которая недосчиталась лидеров. Проведение мундиаля в разгар клубного сезона оставило его без многих звездных участников. Они могли бы значительно усилить свои сборные, но сейчас больше нужны клубам.

Начнем с того, что за Испанию по возрасту имел право сыграть Ламин Ямаль. Однако он уже давно не выступает вместе с ровесниками, поскольку является футболистом национальной сборной. Также к юношеской команде могли бы присоединиться Дин Гейсен из "Реала" и Пау Кубарси из "Барселоны".

Ламин Ямаль мог бы сыграть в Чили за Испанию (фото: Getty Images)

Сборную Франции теоретически мог бы усилить Дезире Дуэ из ПСЖ, Бразилию - Эндрик из "Реала", Аргентину - еще один представитель "сливочных" Франко Мастантуоно.

И это лишь самые громкие имена. На самом деле футболистов из европейских топ-лиг, которые могли бы сыграть в Чили, но по разным причинам не попали в заявки, намного больше.

Исторический аспект

Чемпионаты мира среди 20-летних футболистов проводятся с 1977 года. За это время состоялось уже 24 турнира.

Чемпионами становились представители 13 стран, в том числе и Украины. А призерами - футболисты 31-й сборной.

Больше всего побед в активе имеют южноамериканцы: Аргентина (6 титулов) и Бразилия (5). Среди европейцев лидирует Португалия (2 чемпионства). Остальным командам не удавалось победить больше одного раза.

В разные годы на турнире выступали молодые футболисты, которые потом становились настоящими звездами мирового футбола.

Самые известные из них: аргентинцы Марадона и Месси, бразильцы Ромарио и Роналдиньо, португальцы Фигу и Руй Кошта, нидерландцы ван Бастен и Роббен, французы Анри, Трезеге и Погба, испанец Касильяс и другие.

В составе сборной СССР первыми чемпионами мира U-20 в 1977 году стали украинцы Владимир Бессонов (признан лучшим футболистом ЧМ), Сергей Балтача, Андрей Баль, Юрий Сивуха, Валентин Крячко, Виктор Каплун, Григорий Батич и Александр Сопко.

Интересно, что наставник сборной Украины Дмитрий Михайленко также выступал на мундиале U-20. В 1991 году 18-летний полузащитник "Днепра" был самым молодым игроком в составе сборной СССР, которая завоевала бронзовые награды на турнире в Португалии.

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Михайленко был участником мундиаля в 1991 году (фото: УАФ)

Где смотреть матчи чемпионата

Официальным транслятором юношеского чемпионата мира-2025 в Украине является "Суспільне Спорт".

Оно будет транслировать поединки сборной Украины и часть других матчей групповой стадии и первого раунда плей-офф на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".

Начиная с четвертьфинала, платформы "Суспільне Спорт" покажут все поединки турнира.