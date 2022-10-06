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Шевченко об увольнении из НБУ и подозрении НАБУ: это политическое давление

Фото: Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг экс-глава НБУ Кирилл Шевченко отреагировал на отставку и дело в отношении него и Укргазбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу .

Шевченко заявил, что почти два года испытывал политическое давление, которое усилилось накануне решения подать в отставку. Также экс-глава Нацбанка сообщил, что объявление о подозрении детективами НАБУ стало для него неожиданностью.

"Официально заявляю: озвученные правоохранителями "обнаруженные факты" являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Во вторник, 4 октября, Шевченко заявил о том, что он уходит с должности главы Нацбанка по собственному желанию. Причиной этого, как сообщил Шевченко, стали проблемы со здоровьем.

Уже вечером 5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Шевченко.

При этом позже стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении ушедшему в отставку главе Нацбанка по делу о растрате средств Укргазбанка, который он возглавлял с 2015 года.

Напомним, что сегодня Рада поддержала увольнение главы Нацбанка.

Позже стало известно, чтокандидат на должность главы Нацбанка принял участие в заседании фракции "Слуги народа".

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