Шевченко против Зинченко: видеообзор благотворительного матча Game4Ukraine

Благотворительный матч Game4Ukraine

Команда Шевченко – Команда Зинченко – 2:2

Голы: Зеедорф, 42, Галлас, 78 – Нобл, 38, Срна, 53

Соперники обменялись забитыми мячами под занавес первого тайма. "Желтые", собранные Зинченко, организовали результативную атаку левым флангом. Жилберто прострелил, а Нобл в несколько касаний обыграл кипера и отправил мяч в сетку. В ответ роскошный мяч ударом с дистанции оформил Зеедорф.

Впрочем, на старте второй половины команда Зинченко забила во второй раз. Затяжная атака "желтых" завершилась врыванием Уилшира и Срны в штрафную "синих". Там первый отдал на второго, а хорват точно пробил в дальний угол.

Отыгралась команда Шевченко благодаря легендам АПЛ. Дефо от лицевой линии прострелил, а мяч после серии рикошетов очутился на дальней штанге. Туда подключился Галлас и в два касания отправил мяч в сетку ворот – 2:2 в итоге.

Матч на лондонском "Стэмфорде Бридж" посетили 30 тысяч зрителей. Все собранные средства передадут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Он был разрушен в результате агрессивной войны РФ против Украины.