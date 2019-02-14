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Шевченко відвідає матчі "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Європи

Новини » Спорт    14.02.2019 - 14:13
Шевченко відвідає матчі "Динамо" і "Шахтаря" в Лізі Європи
Фото: Андрій Шевченко (ffu.ua)

Тренер збірної України буде присутній на домашніх іграх

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко буде присутній на поєдинках донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Про це повідомляє zbirna.com.

Наставник національної команди відвідає дві домашні гри з участю вітчизняних грандів. На цьому тижні Шевченко буде присутній на ОСК Металіст (14 лютого), а наступного - на НСК "Олімпйскій" (21 лютого).

"Шахтар" в першому раунді плей-офф протистоїть франкфуртському "Айнтрахту". Перший матч команд відбудеться сьогодні о 22:00 в Харкові, а у відповідь - в наступний четвер о 19:55.

"Динамо" починає свою дуель проти "Олімпіакоса" на виїзді. Перша зустріч відбудеться також сьогодні о 19:55, а у відповідь - на поле киян через тиждень о 22:00.

Нагадаємо, Шевченко минулого року відвідував матч Ліги Європи між лондонським "Арсеналом" і полтавською "Ворсклою".

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