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Збірна України почала 2019 рік з втрати двох позицій у рейтингу ФІФА

Новини » Спорт    07.02.2019 - 12:14
Збірна України почала 2019 рік з втрати двох позицій у рейтингу ФІФА
Фото: гравці і тренери збірної України (Павло Кубанов/ffu.ua)

Команда Шевченка все ще знаходиться в топ-30

Збірна України перебуває на 30 місці у першому в 2019 році рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), оновленому 7 лютого. Про це повідомляється на сайті організації.

Команда тренера Андрія Шевченка втратила дві позиції через прогрес після виступу на Кубку Азії команд Ірану та Японії.

Суперники збірної України у кваліфікації Євро-2020 займають наступні місця: Португалія - 6, Сербія - 31, Люксембург - 87, Литва - 132.

Лідером, як і раніше, залишається збірна Бельгія, на другому місці команда Франції, а замкнули трійку лідерів бразильці. У п'ятірку лідерів увійшли хорвати і англійці.

Наступну версію рейтингу ФІФА опублікують 4 квітня. Починаючи з серпня 2018 року, рейтинг вираховується за новою формулою.

Нагадаємо, домашні поєдинки відбіркового турніру Євро-2020 проти команд Сербії (7 червня) і Люксембургу (10 червня) національна команда України проведе у Львові на стадіоні "Арена Львів".

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