Шевченко пояснив, чому НБУ проти регулювання комісій банків

Національний банк України (НБУ) виступає проти адміністративного регулювання комісій при торгових операціях . Це негативно вплине на безготівковий ринок.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко сказав в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна .

Як нагадав Шевченко, НБУ підготував законопроект про платіжні послуги, який відкриває нові можливості для учасників фінансового ринку.

"Сьогодні народні депутати хочуть додати до цього законопроекту норму про адміністративне регулювання комісій інтерчейнджу та еквайрингу. Це дуже сумно", - сказав він.

За його словами, будь-яке регуляторне, адміністративне втручання в тарифи, на думку НБУ, небезпечне. Навіть в Європі адміністративно змінили лише ставку інтерчейндж, але не чіпали ставку еквайрингу.

"Найголовніше: таке обмеження не приведе до зниження цін для споживачів, а призведе до того, що банки змушені будуть скорочувати мережу своїх POS-терміналів, що гратиме проти cashless economy (безготівкової економіки, - ред.)", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, в Україні "зараз 379 тис. POS-терміналів, і велика їх кількість встановлена не у великих мережах, які лобіюють зниження комісій, а обслуговують маленький бізнес".

"Якщо комісії будуть адміністративно знижені, то банки не зможуть віддавати POS-термінал такому малому підприємцю безкоштовно або за мінімальну платню. Це вплине на зменшення обсягів безготівкових операцій", - сказав він.

Нагадаємо, еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату за товари і послуги пластиковими картами.

Комісія інтерчейндж установлюється платіжною системою. Цю комісію сплачує банк, який обслуговує pos-термінал торговця на користь банка, який випустив картку. Еквайрингова комісія - плата торговців банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених pos-терміналів. Комісія інтерчейндж є однією зі складових еквайрингової комісії.