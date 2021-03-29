ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Платіжні системи та банки погодилися поступово знизити комісії, - НБУ

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 13:30
Платіжні системи та банки погодилися поступово знизити комісії, - НБУ Фото: Олексій Шабан бачить готовність банків знижувати ставки комісій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платіжні системи та банки готові поступово знижувати комісії. Водночас Національний банк проти втручання в ринкову ситуацію.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Національний банк спостерігає готовність платіжних систем та банків-емітентів платіжних карток домовлятися про плавне зниження міжбанківської комісії", - сказав він.

Водночас він наголосив, що НБУ проти законодавчого регулювання ставок інтерчейндж та винагороди за еквайринг.

"Регулювати те, що має регулюватися ринковими методами, дуже небезпечно", - сказав він.

Як зазначив Шабан, у НБУ дуже стурбовані гострою дискусією, як розгорнулася стосовно необхідності законодавчого регулювання міжбанківських комісій.

"На нашу думку ухвалення незбалансованого рішення може мати негативні наслідки для розвитку платіжного і безготівкових розрахунків", - додав він.

Шабан також повідомив проте, що НБУ підтримує скасування законодавчої норми про те, що всі торгівці повинні приймати платіжні картки.

Водночас він заявив, що НБУ повинен отримати право відслідковувати ставки комісій інтерчейндж. Центробанк планує публікувати розмір комісій платіжних систем.

Як повідомляло РБК-УКраїна, загальна кількість операцій з використанням платіжних карток українських банків за 2020 рік становила 5 997,1 млн шт., а їх сума - 3 957,3 млрд грн. Порівняно з 2019 роком кількість операцій зросла на 18,6%, а сума - на 10,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Національний банк України комиссия банки
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"