Олександр Шевченко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

2 липня 2018 року Олександра Шевченко у себе в Facebook заявив, що братиме участь у виборах президента-2019

Дата рождения: 8 апреля 1971 года (47 лет)

Партия: "УКРОП"

Должность: народный депутат, совладелец курорта "Буковель"

Семья: женат, шестеро детей

Шевченко на выборах 2019. Новости

Биография

Бизнес

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Шевченко на выборах 2019. Новости

21 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Александра Шевченко кандидатом в президенты Украины.

Центризбирком зарегистрировал Александра Шевченко Украины. 13 ноября 2018 года. Если бы выборы президента проводились в ноябре, то лишь 2,1% украинцев отдали б свои голоса за народного депутата от партии "УКРОП" Александра Шевченко. Это лишь 10 место в президентском рейтинге. В первой тройке - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (6,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы "Рейтинг".

Если бы выборы президента проводились в ноябре, то лишь 2,1% украинцев отдали б свои голоса за народного депутата от партии "УКРОП" Александра Шевченко. Это лишь 10 место в президентском рейтинге. В первой тройке - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,7%), шоумен Владимир Зеленский (7,6%) и действующий президент Петр Порошенко (6,3%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и соцгруппы "Рейтинг". 2 июля 2018 года нардеп, соучредитель курорта "Буковель" Александр Шевченко у себя в Facebook заявил, что будет участвовать в выборах президента-2019. Он также опубликовал свою предвыборную программу "Страна Достоинства и Правды", согласно которой намерен настаивать на криминальной ответственности топ-коррупционеров, а также продвигать законопроекты об импичменте президента.

Биография

Александр Леонидович Шевченко родился 8 апреля 1971 года в городе Коломыя (Ивано-Франковская область).

После окончания 8-го класса поступил в ПТУ на радиомонтажника. Свою трудовую деятельность начинал монтажником радиоаппаратуры на местном деревообрабатывающем заводе.

Одновременно, в 1989-м Шевченко поступил в Черновицкий университет на радиоинженера. Однако в середине 90-х он меняет сферу деятельности и идет в бизнес. Шевченко устроился менеджером по продажам в компанию "Аускопрут", где знакомится со своим будущим бизнес-напарником, владельцем компании Анатолием Попадюком.

Уже в 1997-м Шевченко становится директором компании "Кварта", которая занималась экспортом продукции переработки молока (казеин) и сахара, зерна, а также торговлей нефтепродуктами.

Бизнес-сотрудничество Шевченко и Попадюка успешно развивается и уже в 2000-м они регистрируют новую компанию "Скорзонера", на основе которой был создан известный курорт "Буковель".

Бизнес

Как известно, Александр Шевченко – почетный президент и один из основателей популярного в Украине горнолыжного курорта "Буковель". "Буковель" принадлежит компании ООО "Скорзонера", которую основали Александр Шевченко, бизнесмен из Ивано-Франковска Анатолий Попадюк и Оксана Максымив.

Вскоре курортом заинтересовался и олигарх Игорь Коломойский, который давно присматривался к западной Украине с целью развития нефтяной отрасли.

"…общий знакомый Попадюков и Коломойского Игорь Палица предложил олигарху вложиться в курорт. После такой сделки Попадюк и Шевченко лишились большей части прав как основатели компании. Взамен Попадюк-старший попал в "Нафтогаз", а Александр Шевченко стал правой рукой Коломойского и директором "Буковели"", - писало издание "Апостроф".

Также у Шевченко в собственности компания "ПБС", которая занимается ремонтом дорог.

В декабре 2016 года стало известно, что владельцы группы "Приват" передали "Буковель" в залог Нацбанку в обмен на рефинансирование своего банка.

Политическая деятельность

В 2010 году Шевченко становится депутатом Ивано-Франковского облсовета. Спустя четыре года баллотируется в Верховную раду от партии "Укроп". Был членом Комитета ВР по вопросам экономической политики.

В парламент как мажоритарщик прошел с БПП, но уже в конце 2015 года вышел из фракции. Его выход из партии связывали с обострением конфликта между Коломойским и Порошенко.

С тех пор Шевченко находится в оппозиции к действующей власти и яро критикует президента Петра Порошенко.

20 сентября 2018 года нардеп выступил с резким обращением к Порошенко с трибуны парламента. По его словам, украинцы давно не верят красивым речам президента, а "в народе главу государства называют не иначе, как преступником, коллаборантом и предателем Украины".

Скандалы

20 сентября 2018 года Служба безопасности Украины провела серию обысков на территории курорта "Буковель" и дорожно-эксплуатационной компании "ПБС", учредителем которых является Шевченко.

По данным спецслужб, обыски проходили по делу о присвоении средств Дорожного фонда. Как поясняли в СБУ, чиновники использовали некачественные строительные материалы, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия.

Действия силовиков Шевченко расценил как ответную реакцию на запуск своей президентской кампании и обвинил в этом действующего президента.

14 августа 2014 года в кулуарах Верховной рады Шевченко подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко. Словестная перепалка народных избранников завершилась тем, что Шевченко ударил Ляшко кулаком в лицо.

Шевченко обвинил Ляшко в том, что тот пиарится на войне и ездит на Донбасс для "красивой картинки". В ответ Ляшко начал кричать: "Если ты такой пузатый-мордатый, то едь на Донбасс. Ты на Донбассе был?"

Семья

О личной жизни Шевченко известно достаточно мало. Политик воспитывает трех дочерей и трех сыновей.

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