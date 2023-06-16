Шевченко назвал главную добродетель сенсационного конкурента Месси за "Золотой мяч"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goal .

Бывший нападающий и экс-тренер сборной Украины поражен игрой норвежского бомбардира. По мнению легенды итальянского "Милана", форвард "Манчестер Сити" оказался на вершине благодаря постоянной ориентации на ворота.

"То, что он всегда одержим голами, мне нравится в Холанде прежде всего. То, как он двигается вокруг штрафной площадки, впечатляет. Физические качества очень ему помогают. Высокий, сильный, опасный, в штрафной он всегда наготове и прекрасно читает моменты", – отметил Шевченко.

Украинец также отметил одно качество Холанда, который выделяет его среди других нападающих современности. По словам Шевченко, норвежец добивается успехов благодаря мышлению.

Сезон 2022/23 стал для Эрлинга Холанда дебютным в составе "Манчестер Сити". Норвежский форвард провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 52 мяча. Стараниями скандинава "горожане" оформили требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов.