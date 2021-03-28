Довибори в Раду по округу №87: зафіксовано 7 порушень

В Івано-Франківській області зафіксували сім порушень під час голосування на довиборах у Верховну раду по округу №87. Серед порушень - фотографування бюлетеня.

Сім порушень поліція зафіксувала станом на 13:00. Чотири з них знайшли в Надвірнянському районі, два - в Богородчанській ОТГ і одне - в Яремчанській ОТГ. За всіма фактами проводиться перевірка.

Громадська мережа "Опора" розповіла, що на одній з дільниць у селі Дроботів Надвірнянського району спостерігачі і голова виборчкому почули звук фотокамери в кабінці для голосування. Громадянина попросили показати телефон і в ньому виявилося фото заповненого бюлетеня. Поліції повідомили про інцидент, але правоохоронці відпустили чоловіка, оскільки на фото нібито був незаповнений бюлетень.