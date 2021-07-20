Шевченку загрожує відставка з поста голови НБУ, - Financial Times

Голові Національного банку України (НБУ) Кирилу Шевченку загрожує відставка після року роботи на цій посаді. Про таку можливість виданню Financial Times повідомили два джерела, близьких до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Але чергові кадрові перестановки ще більше ускладнять переговори про кредит МВФ", - наголошується в матеріалі.

Шевченко в інтерв'ю FT сказав, що вікно, доступне для затвердження кредиту, "є не таким значним, як ми хотіли б". Однак він заявив, що МВФ виділить Україні 3,2 млрд доларів цього року.

"Україна отримає ще 2,7 млрд доларів в результаті алокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити в серпні", - йдеться в матеріалі FT.

Шевченко зайняв посаду голови НБУ в липні 2020 року після того, як його попередник Яків Смолій заявив про політичний тиск і подав у відставку.