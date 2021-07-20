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Шевченко грозит отставка с поста главы НБУ, - Financial Times

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Украина, Вторник 20 июля 2021 15:18
Шевченко грозит отставка с поста главы НБУ, - Financial Times Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Главе Национального банка Украины (НБУ) Кириллу Шевченко угрожает отставка после года работы на этом посту. О такой возможности изданию Financial Times сообщили два источника, близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Но очередные кадровые перестановки еще больше усложнят переговоры о кредите МВФ", - отмечается в материале.

Шевченко в интервью FT сказал, что окно, доступное для утверждения кредита, "является не таким значительным, как мы хотели бы". Однако он заявил, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долларов в этом году.

"Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе", - говорится в материале FT.

Шевченко занял должность главы НБУ в июле 2020 года после того, как его предшественник Яков Смолий заявил о политическом давлении и подал в отставку.

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