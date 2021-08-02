ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УАФ назвала причину відходу Шевченка зі збірної України. Нового тренера оберуть через тиждень

Новость на русском →
Понеділок 02 серпня 2021 14:28
УАФ назвала причину відходу Шевченка зі збірної України. Нового тренера оберуть через тиждень Фото: колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: РБК-Україна

Українська асоціація футболу повідомила, що в червні минулого року запропонувала колишньому головному тренеру збірної України з футболу Андрію Шевченку продовжити контакт до кінця 2022 року. Однак Шевченко неодноразово заявляв, що після чемпіонату Європи має намір перейти на клубну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

"Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік з можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю", - йдеться в повідомленні.

В УАФ зазначили, що погодилися на такі умови контракту і тому 30 липня закінчився термін угоди між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної.

При цьому наголошується, що 9 серпня має відбутися засідання виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення про тренерський штаб збірної України.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко повідомив, що йде з посади головного тренера збірної України з футболу, оскільки закінчився його п'ятирічний контакт.

Шевченко став головним тренером збірної України в 2016 році. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який пройшов у 2021 році (Євро-2020). Збірна дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Андрій Шевченко
NEWS
Україна на цьому тижні посилить правила в'їзду: хто зможе уникнути самоізоляції
Україна на цьому тижні посилить правила в'їзду: хто зможе уникнути самоізоляції
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"