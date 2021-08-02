УАФ назвала причину відходу Шевченка зі збірної України. Нового тренера оберуть через тиждень

Українська асоціація футболу повідомила, що в червні минулого року запропонувала колишньому головному тренеру збірної України з футболу Андрію Шевченку продовжити контакт до кінця 2022 року. Однак Шевченко неодноразово заявляв, що після чемпіонату Європи має намір перейти на клубну роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ .

"Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік з можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю", - йдеться в повідомленні.

В УАФ зазначили, що погодилися на такі умови контракту і тому 30 липня закінчився термін угоди між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної.

При цьому наголошується, що 9 серпня має відбутися засідання виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення про тренерський штаб збірної України.