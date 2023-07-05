В Шевченковском райсуде Киева прозвучал взрыв

"Действительно, в полицию киева поступило сообщение о взрыве, службы прибыли на место", - рассказала она.

Источник РБК-Украина рассказал, что взрыв мог организовать злоумышленник, который в 2015 году бросил гранату в правоохранителей под зданием Верховной рады.

Стоит заметить, что тогда им оказался Игорь Гуменюк, который являлся бойцом добровольческого батальона "Січ".

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