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Шевченко, Суркиса и Шуфрича официально исключили из НОК

Фото: Андрей Шевченко (instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Елизавета Драбкина

Из состава Национального олимпийского комитета Украины официально исключены Андрей Шевченко, Григорий Суркис, Нестор Шуфрич и еще ряд человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заседание Генеральной ассамблеи НОК Украины.

Кроме вышеупомянутых лиц из состава НОК также исключили Жана Беленюка, Георгия Зубко, Андрея Кожемякина и Евгения Пронина.

Ранее Исполком исключил этих лиц из состава НОК, а теперь Генассамблея утвердила это решение.

Напомним, ранее были избраны новые члены Национального олимпийского комитета. В частности, в него вошли футбольный функционер Григорий Суркис и представитель Федерации стрельбы из лука Нестор Шуфрич.

Впоследствии Андрей Шевченко объявил о своем выходе из НОК из-за несогласия с новым составом комитета.

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк также написал официальное заявление с просьбой исключить его из состава НОК.

При этом члены исполкома удовлетворили заявления о сложении полномочий членов НОК Суркиса, Шуфрича и Кожемякина.

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