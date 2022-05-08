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США ввели нові санкції проти російських ЗМІ та банків

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Вашингтон, Неділя 08 травня 2022 19:15
США ввели нові санкції проти російських ЗМІ та банків Фото: нові санкції проти Росії ввели США 8 травня (cia.history.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 8 травня, США ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили російські ЗМІ та банки. Також запроваджується експортний контроль щодо низки американських товарів, що постачаються до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Санкції проти російських ЗМІ

Під санкції США потрапили російські телеканали "Перший канал", "Росія-1" та НТВ. Заборона стосується постачання обладнання та можливості американських компаній розміщувати на них рекламу.

Як зазначили у Білому домі, ці телеканали є "рупором Кремля", які транслюють війну в Україні у вигідному для Москви вигляді. Представник адміністрації президента США уточнив, що новий санкційний пакет забороняє постачання технологій мовлення, відеокамер, мікрофонів та іншого обладнання.

Санкції проти російських банків

США ввели санкції проти низки керівників російських банків, у тому числі "Сбербанку" та "Газпромбанку". Під обмеження також потрапив "Московський індустріальний банк" та десять його дочірніх структур.

При цьому в релізі Мінфіну зазначається, що в санкціях щодо "Газпромбанку" не йдеться про заморожування його активів та заборону про проведення будь-яких операцій з ним.

Як зазначили у Білому домі, санкції проти керівників "Газпромбанку" - це сигнал про те, що російський банк не є "тихою гаванню".

Експортні обмеження проти Росії

США також запровадили нові експортні обмеження щодо Росії. Вони зачіпають постачання промислової продукції, у тому числі двигунів та бульдозерів.

Представник Білого дому зазначив, що розширення експортних обмежень проти Росії безпосередньо завдасть збитків російській військовій машині. Крім того, вони обмежать доступ Москви до компонентів, що використовуються у виробництві озброєнь.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про готовність запровадити додаткові санкції проти Росії.

Зазначимо, у квітні США розширили санкції проти Росії. До обмежувального списку ще потрапили близько 30 фізичних та 40 юридичних осіб.

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