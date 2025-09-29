Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии

Отсутствие внешнего электроснабжения Запорожской АЭС из украинской энергосистемы несет большие угрозы для ядерной и радиационной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Госатомрегулирования, главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.
Оккупированная ЗАЭС уже шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций.
"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий - все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", - отметил Кориков.
По его словам, пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности.
Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки.
Глава Госатомрегулирования подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.
Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. при этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.
В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.
Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.
Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.
По данным экспертов, на Запорожской АЭС из-за длительного блэкаута возможен сценарий Фукусимы.