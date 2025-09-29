Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии

Оккупированная ЗАЭС уже шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий - все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", - отметил Кориков.

По его словам, пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности.

Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки.

Глава Госатомрегулирования подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.