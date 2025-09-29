RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии

Фото: Госатомрегулирование предупреждает о риске ядерной аварии на ЗАЭС из-за блэкаута (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отсутствие внешнего электроснабжения Запорожской АЭС из украинской энергосистемы несет большие угрозы для ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Госатомрегулирования, главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова.

Оккупированная ЗАЭС уже шесть суток остается без связи с украинской энергосистемой, а питание систем безопасности и систем, важных для безопасности АЭС, обеспечивается работой резервных дизельных электростанций.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий - все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", - отметил Кориков.

По его словам, пока точно не известно, какие запасы дизельного топлива на промышленной площадке ЗАЭС и сколько времени смогут работать дизельные генераторы, чтобы обеспечивать работу систем безопасности и систем важных для безопасности.

Прежде всего, речь идет о работе систем охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех шести реакторах и в бассейнах выдержки.

Глава Госатомрегулирования подчеркнул, что если в ближайшее время оккупанты не создадут соответствующих условий для восстановления связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, а дизельное топливо на промышленной площадке закончится, вполне вероятно развитие аварийной ситуации, которая будет иметь радиационные последствия не только для Украины, но и для европейских стран.

 

Блэкаут на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции произошел уже десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. при этом захватчики умышленно не подключают станцию к энергоснабжению.

В компании уточнили, что перестала работать последняя внешняя линия электропередач, которая соединяет станцию с украинской энергетической системой.

Поэтому ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

Такая ситуация может привести к ядерной аварии. Внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения ядерных реакторов.

По данным экспертов, на Запорожской АЭС из-за длительного блэкаута возможен сценарий Фукусимы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна в УкраинеБлэкаут