До ослаблення карантину не готові дев'ять областей, - МОЗ

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах зберігаються високі темпи зараження

Станом на 26 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. У деяких регіонах зберігається тривожна динаміка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, не готові пом'якшити обмеження:

Вінницька область (динаміка 21,63%);

Волинська область (динаміка 21,61%);

Житомирська область (динаміка 57,99%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);

Івано-Франківська область (виявлення 12,56%, динаміка 24,06%);

Львівська область (виявлення 11,96%);

Рівненська область (виявлення 11,60%);

Тернопільська область (виявлення - 11,96%, динаміка 87,74%);

Чернівецька область (виявлення - 11,27%, динаміка 38,89%);

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили ще 920 випадків COVID-19.

Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.