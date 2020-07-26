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До ослаблення карантину не готові дев'ять областей, - МОЗ

Київ, Неділя 26 липня 2020 14:19
До ослаблення карантину не готові дев'ять областей, - МОЗ
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У деяких регіонах зберігаються високі темпи зараження

Станом на 26 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. У деяких регіонах зберігається тривожна динаміка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, не готові пом'якшити обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 21,63%);
  • Волинська область (динаміка 21,61%);
  • Житомирська область (динаміка 57,99%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 12,56%, динаміка 24,06%);
  • Львівська область (виявлення 11,96%);
  • Рівненська область (виявлення 11,60%);
  • Тернопільська область (виявлення - 11,96%, динаміка 87,74%);
  • Чернівецька область (виявлення - 11,27%, динаміка 38,89%);

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%

До ослаблення карантину не готові дев'ять областей, - МОЗ

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили ще 920 випадків COVID-19.

Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.

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