Шість команд на три міста. Хокейні клуби України узгодили старт нового сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тріо призерів попередньої першості надали гарантії щодо участі в новому чемпіонаті України. До київського "Сокола", "Кременчука" та херсонського "Дніпра" також приєдналися "Харківські Берсерки" і новачок дивізіону – калуський "Легіон".

Шостий клуб – наразі потенційний учасник турніру. Його представники ще мають владнати низку організаційних моментів, тож офіційно про участь у чемпіонаті оголосять, найімовірніше, наступного тижня. Старт сезону запланований на 6 жовтня.

Із міркувань безпеки ФХУ та клуби визначили три базові арени чемпіонату – столичний Палац спорту, "Айсберг" у Кременчуці та льодовий стадіон у Калуші. За попередніми планами, "Сокіл" гратиме в столиці, на "Айсбергу" суперників прийматимуть "Кременчук" і "Берсерки", а "Легіон" і "Дніпро" виступатимуть на Прикарпатті.

Минулого тижня "Сокіл" відновив тренування до старту нового сезону. Майже два десятки хокеїстів займалися під керівництвом оновленого тренерського штабу "соколят" на ковзанці ВДНГ.