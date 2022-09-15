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Шість команд на три міста. Хокейні клуби України узгодили старт нового сезону

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 15:52
Шість команд на три міста. Хокейні клуби України узгодили старт нового сезону Фото: "Сокіл" проти "Кременчука" у сезоні 2021/22 в Палаці спорту (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Українські хокейні функціонери провели Zoom-конференцію за участю керівництва Федерації хокею України щодо організації змагань у сезоні 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Тріо призерів попередньої першості надали гарантії щодо участі в новому чемпіонаті України. До київського "Сокола", "Кременчука" та херсонського "Дніпра" також приєдналися "Харківські Берсерки" і новачок дивізіону – калуський "Легіон".

Шостий клуб – наразі потенційний учасник турніру. Його представники ще мають владнати низку організаційних моментів, тож офіційно про участь у чемпіонаті оголосять, найімовірніше, наступного тижня. Старт сезону запланований на 6 жовтня.

Із міркувань безпеки ФХУ та клуби визначили три базові арени чемпіонату – столичний Палац спорту, "Айсберг" у Кременчуці та льодовий стадіон у Калуші. За попередніми планами, "Сокіл" гратиме в столиці, на "Айсбергу" суперників прийматимуть "Кременчук" і "Берсерки", а "Легіон" і "Дніпро" виступатимуть на Прикарпатті.

Минулого тижня "Сокіл" відновив тренування до старту нового сезону. Майже два десятки хокеїстів займалися під керівництвом оновленого тренерського штабу "соколят" на ковзанці ВДНГ.

До слова, у сезоні 2022/23 "Кременчук" гратиме в Континентальному кубку замість "Сокола".

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