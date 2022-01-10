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У Казахстані оцінили збиток від протестів в 3 млрд доларів

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Понеділок 10 січня 2022 17:48
У Казахстані оцінили збиток від протестів в 3 млрд доларів Фото: у Казахстані оцінили збиток від протестів в 3 млрд доларів (t.me/nexta live)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оцінив збитки від протестів, які прокотилися по всій території країни. За попередніми підрахунками, збиток може скласти 2-3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Казахстану.

"За оцінкою Касим-Жомарта Токаєва, попередній економічний збиток державі може скласти 2-3 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

За його слова, в подіях в країні брали участь бойовики з центральноазіатських країн, Афганістану і Близького Сходу.

"У мене немає ніяких сумнівів, що це була терористична атака. Добре організований і підготовлений акт агресії проти Казахстану за участю іноземних бойовиків переважно з центральноазіатських країн, включаючи Афганістан. Там також були бойовики з Близького Сходу", - заявив Токаєв.

Нагадаємо, в Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників.

Додамо, що протести у Казахстані спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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