Шеринг билетов и обнимашки: в приложении УЗ появились новые функции

В приложении "Укрзализныци" появились несколько новых функций. Теперь доступен шеринг билетов между аккаунтами и возможность персонализации аккаунта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Новые возможности, которые сделают путешествия еще более удобными и персонализированными:
Обнимашки - внутренняя валюта программы.
Внесены изменения в программу лояльности, которые значительно облегчают поиск предложений. Теперь доступны новые категории:
Специальные подборки:
Эти изменения делают приложение "Укрзалізниці" еще более удобным и ориентированным на потребности пассажиров.
Напомним, что перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - запустил в скоростных поездах важную для пассажиров услугу. Отныне граждане, которые планируют путешествие с УЗ и покупают билеты на скоростные поезда "Интерсити+", могут выбрать место за или против направления движения.