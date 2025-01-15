Шеринг билетов и обнимашки: в приложении УЗ появились новые функции

Новые возможности, которые сделают путешествия еще более удобными и персонализированными:

Шеринг билетов между аккаунтами. Теперь можно создавать профиль пассажира, для которого покупаете билет, указав его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. Приобретенный билет автоматически появляется в аккаунте пассажира, а обнимашки за путешествие начисляются ему. Система автоматически проверит соответствие.

Теперь можно создавать профиль пассажира, для которого покупаете билет, указав его ФИО и номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт. Приобретенный билет автоматически появляется в аккаунте пассажира, а обнимашки за путешествие начисляются ему. Система автоматически проверит соответствие. Дополнительная персонализация. Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол. Это позволит в будущем персонализировать поздравления в праздничные и особые дни.

Теперь в аккаунте можно указать дату рождения и пол. Это позволит в будущем персонализировать поздравления в праздничные и особые дни. Обнимашки за детские билеты. Родители, которые путешествуют с детьми, будут получать обнимашки за каждый приобретенный детский билет.

Обнимашки - внутренняя валюта программы.

Навигация в программе лояльности "Железные друзья"

Внесены изменения в программу лояльности, которые значительно облегчают поиск предложений. Теперь доступны новые категории:

Детям;

Досуг;

Здоровье.

Специальные подборки:

Бизнес ветеранов - предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело.

- предложения от защитников и ветеранов, которые развивают собственное дело. Сделано в Украине - поддержка брендов, которые производят продукцию и работают в стране.

Эти изменения делают приложение "Укрзалізниці" еще более удобным и ориентированным на потребности пассажиров.