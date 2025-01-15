Шеринг квитків та обіймашки: у додатку УЗ зʼявилися нові функції

У застосунку "Укрзалізниці" зʼявились кілька нових функцій.Тепер доступний шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Нові можливості, які зроблять подорожі ще зручнішими та персоналізованими:
Обіймашки - внутрішня валюта програми.
Внесено зміни в програму лояльності, які значно полегшують пошук пропозицій. Тепер доступні нові категорії:
Спеціальні підбірки:
Ці зміни роблять застосунок "Укрзалізниці" ще зручнішим та орієнтованим на потреби пасажирів.
Нагадаємо, що перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - запустив у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу. Відтепер громадяни, які планують подорож з УЗ і купують квитки на швидкісні потяги "Інтерсіті+", можуть обрати місце за чи проти напрямку руху.