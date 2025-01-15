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Шеринг квитків та обіймашки: у додатку УЗ зʼявилися нові функції

Фото: УЗ оновила застосунок (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У застосунку "Укрзалізниці" зʼявились кілька нових функцій.Тепер доступний шеринг квитків між акаунтами та можливість персоналізації акаунту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Нові можливості, які зроблять подорожі ще зручнішими та персоналізованими:

  • Шеринг квитків між акаунтами. Тепер можна створювати профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону, на який зареєстрований акаунт. Придбаний квиток автоматично зʼявляється в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож нараховуються йому. Система автоматично перевірить відповідність.
  • Додаткова персоналізація. Тепер у акаунті можна вказати дату народження та стать. Це дозволить в майбутньому персоналізувати вітання у святкові та особливі дні.
  • Обіймашки за дитячі квитки. Батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток. 

Обіймашки - внутрішня валюта програми.

Навігація в програмі лояльності "Залізні друзі"

Внесено зміни в програму лояльності, які значно полегшують пошук пропозицій. Тепер доступні нові категорії:

  • Дітям;
  • Дозвілля;
  • Здоровʼя.

Спеціальні підбірки:

  • Бізнес ветеранів - пропозиції від захисників та ветеранів, які розвивають власну справу.
  • Зроблено в Україні - підтримка брендів, що виробляють продукцію та працюють в країні.

Ці зміни роблять застосунок "Укрзалізниці" ще зручнішим та орієнтованим на потреби пасажирів.

Нагадаємо, що перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - запустив у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу. Відтепер громадяни, які планують подорож з УЗ і купують квитки на швидкісні потяги "Інтерсіті+", можуть обрати місце за чи проти напрямку руху.

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