Шеринг квитків та обіймашки: у додатку УЗ зʼявилися нові функції

Нагадаємо, що перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - запустив у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу. Відтепер громадяни, які планують подорож з УЗ і купують квитки на швидкісні потяги "Інтерсіті+", можуть обрати місце за чи проти напрямку руху.