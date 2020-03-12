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"Схеми" показали кіпрські компанії Зеленського, Порошенко і олігархів

Новини » Політика     12.03.2020 - 22:30
"Схеми" показали кіпрські компанії Зеленського, Порошенко і олігархів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Кіпр дозволяє секретно виводити капітал з України в офшори

Журналісти програми "Схеми" пояснили навіщо українські політики та олігархи розміщують свої компанії на Кіпрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Схем".

Президент Володимир Зеленський на Кіпрі до 2019 року володів компаніями Green Family Ltd і Aldorante Limited. Першій - належали три кінокомпанії в Росії. Пізніше Зеленський переписав її на користь одного з авторів "Студії Квартал-95". При цьому фактичного місця розташування компанії журналісти не виявили.

Компанія Aldorante Limited була задекларована Зеленським. На неї була записана квартира на Грушевського в Києві, де проживає президент з родиною. Компанія займається утриманням інвестиційної нерухомості та фінансової активності". Однак фактично про компанії також ніхто не чув, а в графі адреси вказано адресу нинішнього директора Aldorante. У квітні 2019 року Зеленський перестав керувати компанією на користь громадянки Кіпру, акції компанії вартістю в 1 тисячу євро переписав на дружину.

Також компанію на Кіпрі мав колишній президент Петро Порошенко CEE Confectionery Investments, яка була передана в "сліпий траст" на початку свого президентства.

Крім цього компанії на Кіпрі є або були у Ігоря Коломойського (Triantal Investments), Вадима Новинського (Misandaiko Holdings Ltd), Віктора Пінчука (Geo-Alliance), Дмитра Фірташа (Group DF) і Арсена Авакова (Fontana Management Limited і Ulisse Management Limited).

"загалом У Кіпру є кілька переваг. Це, по-перше, історично низька податкова ставка, завдяки чому зручно виводити капітал саме на Кіпр. Додатково країна дає певний режим секретності для компаній. І використання англійського права для структурування корпоративних активів дуже зручно. Це дає високий рівень захисту інвестицій та зручність висновку вже капіталу з України і далі з Кіпру або на офшорні юрисдикції, або на інші європейські юрисдикції", - повідомила юрист "Центру протидії корупції" Тетяна Шевчук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори.

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