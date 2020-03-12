"Схемы" показали кипрские компании Зеленского, Порошенко и олигархов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кипр позволяет секретно выводить капитал из Украины в офшоры

Журналисты программы "Схемы" объяснили зачем украинские политики и олигархи размещают свои компании в Кипре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Схем".

Президент Владимир Зеленский на Кипре до 2019 года владел компаниями Green Family Ltd и Aldorante Limited. Первой - принадлежали три кинокомпании в России. Позже Зеленский переписал ее в пользу одного из авторов "Студии Квартал-95". При этом фактического местоположения компании журналисты не обнаружили.

Компания Aldorante Limited была задекларирована Зеленским. На нее была записана квартира на Грушевского в Киеве, где проживает президент с семьей. Компания занимается "содержанием инвестиционной недвижимости и финансовой активности". Однако фактически о компании также никто не слышал, а в графе адреса указан адрес нынешнего директора Aldorante. В апреле 2019 года Зеленский перестал руководить компанией в пользу гражданки Кипра, акции компании стоимостью в 1 тысячу евро переписал на жену.

Также компанию на Кипре имел бывший президент Петр Порошенко CEE Confectionery Investments, которая была передана в "слепой траст" в начале своего президентства.

Кроме этого компании на Кипре есть или были у Игоря Коломойского (Triantal Investments), Вадима Новинского (Misandaiko Holdings Ltd), Виктора Пинчука (Geo-Alliance), Дмитрия Фирташа (Group DF) и Арсена Авакова (Fontana Management Limited и Ulisse Management Limited).

"В целом в Кипра есть несколько преимуществ. Это, во-первых, исторически низкая налоговая ставка, благодаря чему удобно выводить капитал именно на Кипр. Дополнительно страна дает определенный режим секретности для компаний. И использование английского права для структурирования корпоративных активов очень удобно. Это дает высокий уровень защиты инвестиций и удобство вывода уже капитала из Украины и дальше с Кипра или на оффшорные юрисдикции, или на другие европейские юрисдикции", - сообщила юрист "Центра противодействия коррупции" Татьяна Шевчук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Антикоррупционной прокуратуре Австрии расследуют отмывание сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию и Лихтенштейн в оффшоры.