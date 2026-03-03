Схема на миллион: в Киеве "гадалки" выманивали деньги у семей пропавших без вести защитников

В Киеве разоблачили трех "наследственных ясновидящих", которые обманывали жен погибших и пропавших без вести военнослужащих. Мошенницы использовали психологическое давление и запугивание, выманив у потерпевших более 1,4 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Читайте также: Обещали золотые горы, а забирали последнее: в Украине накрыли гигантскую сеть мошенников
Подозреваемые рекламировали свои "чрезвычайные" способности через интернет-сайты. Они обещали клиентам ответы на любые вопросы, "снятие проклятий" и решение любовных проблем.
Наиболее цинично мошенницы обращались с семьями военных. Пользуясь подавленным состоянием женщин, "провидицы" давали им ложную надежду, уверяя, что пропавшие или даже погибшие мужчины непременно вернутся домой.
Правоохранители задокументировали несколько эпизодов, где суммы убытков впечатляют:
Когда жертвы начинали сомневаться, "ясновидящие" переходили к угрозам. Они запугивали женщин тем, что с их детьми или другими родственниками произойдет несчастье, если обряды не провести до конца. Это заставляло потерпевших снова и снова перечислять деньги на банковские карты злоумышленниц.
Сейчас трем фигуранткам сообщено о подозрении в мошенничестве. Следствие устанавливает других возможных жертв их деятельности.
РБК-Украина ранее рассказывало, что в Киеве полиция проверяет информацию о деятельности крупного мошеннического колл-центра, где якобы работали более 300 человек, большинство из которых - иностранцы. Во время визита журналистов возле помещения произошел конфликт, неизвестные напали на представителя медиа и применили газовые баллончики.
Также мы писали, что в Украине зафиксировали новую фишинговую кампанию - мошенники рассылают письма с вредоносными файлами, маскируя их под официальные сообщения от Нацбанка. В письмах от имени якобы представителей НБУ требуют предоставить документы, используя фейковые адреса и подписи.