Схема на миллион: в Киеве "гадалки" выманивали деньги у семей пропавших без вести защитников

Как работала схема

Подозреваемые рекламировали свои "чрезвычайные" способности через интернет-сайты. Они обещали клиентам ответы на любые вопросы, "снятие проклятий" и решение любовных проблем.

Наиболее цинично мошенницы обращались с семьями военных. Пользуясь подавленным состоянием женщин, "провидицы" давали им ложную надежду, уверяя, что пропавшие или даже погибшие мужчины непременно вернутся домой.

Цена "магических" услуг

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов, где суммы убытков впечатляют:

Почти 1 миллион гривен отдала "гадалке" жена погибшего воина. Женщина надеялась на помощь в "чистке кармы" и снятии проклятий, перечисляя каждый раз от 6 до 50 тысяч гривен.

отдала "гадалке" жена погибшего воина. Женщина надеялась на помощь в "чистке кармы" и снятии проклятий, перечисляя каждый раз от 6 до 50 тысяч гривен. 370 тысяч гривен выманила другая подозреваемая за "снятие порчи". Клиентка покупала даже "магические свечи" по 5 тысяч гривен за штуку.

Запугивание и психологическое давление

Когда жертвы начинали сомневаться, "ясновидящие" переходили к угрозам. Они запугивали женщин тем, что с их детьми или другими родственниками произойдет несчастье, если обряды не провести до конца. Это заставляло потерпевших снова и снова перечислять деньги на банковские карты злоумышленниц.

Сейчас трем фигуранткам сообщено о подозрении в мошенничестве. Следствие устанавливает других возможных жертв их деятельности.