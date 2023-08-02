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Присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов. СБУ под Одессой задержала военного бухгалтера

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Украина, Среда 02 августа 2023 11:14
Присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов. СБУ под Одессой задержала военного бухгалтера Фото: военный бухгалтер присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Одесской области военного бухгалтера, который присвоил более 10 млн грн из зарплатного фонда морпехов. У него нашли автомобиль Audi Q7 и 2,5 млн грн на карточках его знакомых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Незаконную деятельность организовал бухгалтер финансово-экономического подразделения воинской части", - говорится в сообщении.

Присвоил 10 млн грн зарплаты морпехов. СБУ под Одессой задержала военного бухгалтера

По данным следствия, он насчитывал зарплату и премию на счета своих знакомых, которые не входят в состав батальона и вообще не проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

"Установлено, что "благодаря схеме" фигурант приобрел авто премиум класса. При этом в целом чиновник разворовал более 10 млн бюджетных гривен", - добавили в СБУ.

Так, он вносил недостоверную информацию в зарплатные сведения и списки на премирование личного состава воинской части. Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, безосновательно получивший от начальника финансово-экономической службы батальона.

Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств в качестве зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части.

В ходе обысков по месту работы и проживания бухгалтера обнаружен автомобиль Audi Q7, ценные гаджеты и бытовую технику, которые он приобрел за украденные деньги. Также обнаружено почти 2,5 млн присвоенных гривен на банковских карточках его знакомых, которым чиновник якобы предоставил средства в долг.

Кроме того, у фигуранта обнаружена боевая граната РГО, которая направлена на экспертизу. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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