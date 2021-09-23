Шефір поки не отримав охорону УДО

Перший помічник президента України Сергій Шефір не перебуває під захистом Управління державної охорони (УДО). Він не входить до списку осіб, яким вона надається автоматично.

У відомстві пояснили, що згідно з чинним законодавством Шефір не потрапляє до переліку тих, кому держохорона призначена за посадою. Тому до замаху на нього перший помічник не перебував під захистом УДО.

Водночас він може звернутися з таким проханням до Офісу президента і за наказом глави держави охорона буде надана. Однак в Управління держохорони таке розпорядження наразі не надходило.

Найчастіше жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України. У цих відомствах виданню поки не змогли повідомити, чи знаходиться Сергій Шефір під їх охороною.

Нагадаємо, на брифінгу після замаху перший помічник президента заявив, що раніше не користувався охороною, але після інциденту його, ймовірно, "змусять" це зробити.