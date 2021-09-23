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Шефір поки не отримав охорону УДО

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Четвер 23 вересня 2021 12:15
Шефір поки не отримав охорону УДО Фото: перший помічник президента Сергій Шефір (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський

Перший помічник президента України Сергій Шефір не перебуває під захистом Управління державної охорони (УДО). Він не входить до списку осіб, яким вона надається автоматично.

Про це РБК-Україна повідомили в УДО.

У відомстві пояснили, що згідно з чинним законодавством Шефір не потрапляє до переліку тих, кому держохорона призначена за посадою. Тому до замаху на нього перший помічник не перебував під захистом УДО.

Водночас він може звернутися з таким проханням до Офісу президента і за наказом глави держави охорона буде надана. Однак в Управління держохорони таке розпорядження наразі не надходило.

Найчастіше жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України. У цих відомствах виданню поки не змогли повідомити, чи знаходиться Сергій Шефір під їх охороною.

Нагадаємо, на брифінгу після замаху перший помічник президента заявив, що раніше не користувався охороною, але після інциденту його, ймовірно, "змусять" це зробити.

22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра. Поранення отримав водій, а сам помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Відзначити, США пообіцяли допомогти з розслідуванням про замах на Шефіра.

Крім того, правоохоронці розглядають кілька версій замаху на Шефіра.

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Сергій Шефір
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