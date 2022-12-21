Шедевр Ришарлисона и еще девять забитых мячей соревнуются за звание гола ЧМ-2022: видео

Список претендентов на лучший гол чемпионата мира-2022 в Катаре составила Международная федерация футбола (ФИФА). На приз претендуют девять исполнителей, поскольку бразилец Ришарлисон забил красиво дважды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Sports .

ФИФА объявила десятку номинантов на лучший забитый в рамках Кубка мира мяч. В список не попал ни один из голов финального поединка между сборными Аргентины и Франции.

На катарском Мундиале 32 национальных команды забили 172 гола. Средний показатель – 2,69 забитых мяча за матч. Такое количество голов больше показателей ЧМ-1998 и чемпионата мира-2014. Там в двух случаях оформили 171 гол.

Претенденты на лучший гол ЧМ-2022:

Салем Аль-Давсари (Аргентина – Саудовская Аравия)

Ришарлисон (Бразилия – Сербия)

Ришарлисон (Бразилия – Республика Корея)

Коди Гакпо (Нидерланды – Эквадор)

Энцо Фернандес (Аргентина – Мексика)

Венсан Абубакар (Камерун – Бразилия)

Луис Чавес (Саудовская Аравия – Мексика)

Килиан Мбаппе (Франция – Польша)

Пек Сын Хо (Бразилия – Республика Корея)

Неймар (Хорватия – Бразилия)



После финального матча чемпионата мира-2022 ФИФА раздала призы лучшим игрокам турнира. Награды достались представителям сборных Аргентины, Франции, Хорватии и Англии. В частности, Лионель Месси получил "Золотой мяч" Мундиаля.