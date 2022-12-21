Шедевр Ришарлисона и еще девять забитых мячей соревнуются за звание гола ЧМ-2022: видео
Список претендентов на лучший гол чемпионата мира-2022 в Катаре составила Международная федерация футбола (ФИФА). На приз претендуют девять исполнителей, поскольку бразилец Ришарлисон забил красиво дважды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC Sports.
ФИФА объявила десятку номинантов на лучший забитый в рамках Кубка мира мяч. В список не попал ни один из голов финального поединка между сборными Аргентины и Франции.
На катарском Мундиале 32 национальных команды забили 172 гола. Средний показатель – 2,69 забитых мяча за матч. Такое количество голов больше показателей ЧМ-1998 и чемпионата мира-2014. Там в двух случаях оформили 171 гол.
Претенденты на лучший гол ЧМ-2022:
- Салем Аль-Давсари (Аргентина – Саудовская Аравия)
- Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
- Ришарлисон (Бразилия – Республика Корея)
- Коди Гакпо (Нидерланды – Эквадор)
- Энцо Фернандес (Аргентина – Мексика)
- Венсан Абубакар (Камерун – Бразилия)
- Луис Чавес (Саудовская Аравия – Мексика)
- Килиан Мбаппе (Франция – Польша)
- Пек Сын Хо (Бразилия – Республика Корея)
- Неймар (Хорватия – Бразилия)
После финального матча чемпионата мира-2022 ФИФА раздала призы лучшим игрокам турнира. Награды достались представителям сборных Аргентины, Франции, Хорватии и Англии. В частности, Лионель Месси получил "Золотой мяч" Мундиаля.
К слову, ранее Аргентина одолела сборную Франции в серии пенальти в финале ЧМ-2022.
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