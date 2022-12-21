Шедевр Рішарлісона та ще дев'ять забитих м'ячів змагаються за звання гола ЧС-2022: відео

Список претендентів на найкращий гол чемпіонату світу-2022 в Катарі склала Міжнародна федерація футболу (ФІФА). На приз претендують дев'ять виконавців, оскільки бразилець Рішарлісон забив красиво двічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC Sports .

ФІФА оголосила десятку номінантів на найкращий забитий на Кубку світу м'яч. До списку не потрапив жоден із голів фінального поєдинку між збірними Аргентини та Франції.

На катарському Мундіалі 32 національні команди забили 172 голи. Середній показник – 2,69 забиті м'ячі за матч. Така кількість голів більша за показники ЧС-1998 і чемпіонату світу-2014. У двох випадках оформили 171 гол.

Претенденти на найкращий гол ЧС-2022:

Салем Аль-Давсарі (Аргентина – Саудівська Аравія)

Рішарлісон (Бразилія – Сербія)

Рішарлісон (Бразилія – Республіка Корея)

Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор)

Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика)

Венсан Абубакар (Камерун – Бразилія)

Луїс Чавес (Саудівська Аравія – Мексика)

Кіліан Мбаппе (Франція – Польща)

Пек Син Хо (Бразилія – Республіка Корея)

Неймар (Хорватія – Бразилія)

Після фінального матчу чемпіонату світу-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.