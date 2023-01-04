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В Украине тестируют систему для поиска ВПЛ и их потребностей: чем она поможет

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Среда 04 января 2023 13:45
В Украине тестируют систему для поиска ВПЛ и их потребностей: чем она поможет Фото: в Украине тестируют систему для поиска ВПЛ и их потребностей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине тестируют подсистему поиска внутренне перемещенных лиц и их потребностей. Ее планируют запустить до конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Подсистема Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц "Информационно-поисковая система" разработана и внедрена Государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики" при поддержке проекта Совета Европы.

Она является механизмом многофакторного параметрического поиска информации ВПЛ с инструментом гибкого формирования результатов отбора.

"Система существенно усовершенствовала процесс поиска ВПЛ на районном, региональном и центральном уровнях, расширила его критерии и отразила результаты с итогом и возможностью его выгрузки для использования в работе", - рассказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Также с помощью ИПС стал возможным поиск и отбор информации о потребностях ВПЛ: продуктовые наборы, зимняя одежда или обувь, устройство детей в школу или садик, лечение и реабилитационные мероприятия.

Кроме того, работники органов социальной защиты населения и заинтересованные центральные органы исполнительной власти теперь могут осуществлять в базе ВПЛ онлайн поиск информации о внутренне перемещенных лицах по 42 реквизитам и их произвольной комбинации, например:

  • по данным справки ВПЛ;
  • по адресному месту жительства;
  • по месту регистрации;
  • по социальному статусу;
  • по наличию инвалидности и другим критериям.

Как отметил Кошеленко систему уже тестируют в 10 районах Киева и до конца января она будет внедрена на всей территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что Кабинет министров Украины принял решение о выплате пособий на проживание ВПЛ.

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