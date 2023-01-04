В Украине тестируют систему для поиска ВПЛ и их потребностей: чем она поможет
В Украине тестируют подсистему поиска внутренне перемещенных лиц и их потребностей. Ее планируют запустить до конца января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Подсистема Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц "Информационно-поисковая система" разработана и внедрена Государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики" при поддержке проекта Совета Европы.
Она является механизмом многофакторного параметрического поиска информации ВПЛ с инструментом гибкого формирования результатов отбора.
"Система существенно усовершенствовала процесс поиска ВПЛ на районном, региональном и центральном уровнях, расширила его критерии и отразила результаты с итогом и возможностью его выгрузки для использования в работе", - рассказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.
Также с помощью ИПС стал возможным поиск и отбор информации о потребностях ВПЛ: продуктовые наборы, зимняя одежда или обувь, устройство детей в школу или садик, лечение и реабилитационные мероприятия.
Кроме того, работники органов социальной защиты населения и заинтересованные центральные органы исполнительной власти теперь могут осуществлять в базе ВПЛ онлайн поиск информации о внутренне перемещенных лицах по 42 реквизитам и их произвольной комбинации, например:
- по данным справки ВПЛ;
- по адресному месту жительства;
- по месту регистрации;
- по социальному статусу;
- по наличию инвалидности и другим критериям.
Как отметил Кошеленко систему уже тестируют в 10 районах Киева и до конца января она будет внедрена на всей территории Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Также мы писали, что Кабинет министров Украины принял решение о выплате пособий на проживание ВПЛ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.