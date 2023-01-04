В Украине тестируют систему для поиска ВПЛ и их потребностей: чем она поможет

В Украине тестируют подсистему поиска внутренне перемещенных лиц и их потребностей. Ее планируют запустить до конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Подсистема Единой информационной базы данных внутренне перемещенных лиц "Информационно-поисковая система" разработана и внедрена Государственным предприятием "Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики" при поддержке проекта Совета Европы.

Она является механизмом многофакторного параметрического поиска информации ВПЛ с инструментом гибкого формирования результатов отбора.

"Система существенно усовершенствовала процесс поиска ВПЛ на районном, региональном и центральном уровнях, расширила его критерии и отразила результаты с итогом и возможностью его выгрузки для использования в работе", - рассказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Также с помощью ИПС стал возможным поиск и отбор информации о потребностях ВПЛ: продуктовые наборы, зимняя одежда или обувь, устройство детей в школу или садик, лечение и реабилитационные мероприятия.

Кроме того, р аботники органов социальной защиты населения и заинтересованные центральные органы исполнительной власти теперь могут осуществлять в базе ВПЛ онлайн поиск информации о внутренне перемещенных лицах по 42 реквизитам и их произвольной комбинации, например:

по данным справки ВПЛ;

по адресному месту жительства;

по месту регистрации;

по социальному статусу;

по наличию инвалидности и другим критериям.

Как отметил Кошеленко систему уже тестируют в 10 районах Киева и до конца января она будет внедрена на всей территории Украины.