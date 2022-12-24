В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ

В Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

По словам вице-премьера Ирины Верещук, государтсво обязано проконтролировать целевое использование средств. Однако правительство не хочет постоянно проверять людей и ошибочно лишать их помощи.

"Сейчас, когда постоянно раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность места проживания. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", - отметила она.

Так, по итогам совещания в Минреинтеграции было принято решение, что проверки места жительства ВПЛ будут проводить исключительно в случаях обращения правоохранительных органов к органам соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи.

Об этом граждан должны проинформировать по телефону. Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается.