В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ
В Украине пока не планируют проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
По словам вице-премьера Ирины Верещук, государтсво обязано проконтролировать целевое использование средств. Однако правительство не хочет постоянно проверять людей и ошибочно лишать их помощи.
"Сейчас, когда постоянно раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность места проживания. Должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок", - отметила она.
Так, по итогам совещания в Минреинтеграции было принято решение, что проверки места жительства ВПЛ будут проводить исключительно в случаях обращения правоохранительных органов к органам соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи.
Об этом граждан должны проинформировать по телефону. Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается.
Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь от государства.
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