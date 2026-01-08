Каждый день около 50 столкновений: Сырский рассказал о боях в районе Покровска

Генерал рассказал, что он работает в военных частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровска и Мирнограда.

По его словам, россияне пытаются усиливать давление на позиции украинских защитников, перебрасывают дополнительные резервы и ищут возможности для продвижения. Враг постоянно проводит инфильтрационные действия и штурмы.

"Наши войска прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение противника и уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска находится под нашим контролем. Останавливаем противника в Мирнограде. Ведем активную оборону", - сказал главнокомандующий.

Сырский уточнил задачи командирам армейских корпусов и бригад. Он определил комплекс конкретных шагов по повышению устойчивости обороны, обеспечению бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, непосредственно влияющих на поставку боеприпасов и подкрепление для наших воинов.

Главная задача - поддерживает боевые возможности и беречь жизни украинских воинов.

Как отметил генерал, бои на Покровском направлении проходят с высокой динамикой и интенсивностью, но украинские защитники действуют решительно и профессионально. Они демонстрируют силу, выдержку и слаженность.