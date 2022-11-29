Чтобы выжить и выстоять. Ермак призвал увеличить производство вооружения

Современным демократическим странам следует нарастить объем производства вооружения уже сейчас, поскольку борьба против диктатуры вряд ли завершится с победой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Наша цель - восстановить границы 1991 года. Но на этом борьба демократий против агрессивной диктатуры, скорее всего, не закончится. Чтобы выжить и выстоять, демократии должны мобилизоваться сейчас. Нужно развивать устойчивость. Необходимо увеличить объемы оборонного производства", - написал он.

Напомним, сегодня в Бухаресте начнется двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся главы МИД стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Отметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также призвал страны Альянса срочно нарастить производство вооружения.

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