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Чтобы выжить и выстоять. Ермак призвал увеличить производство вооружения

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Вторник 29 ноября 2022 15:37
Чтобы выжить и выстоять. Ермак призвал увеличить производство вооружения Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Современным демократическим странам следует нарастить объем производства вооружения уже сейчас, поскольку борьба против диктатуры вряд ли завершится с победой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Наша цель - восстановить границы 1991 года. Но на этом борьба демократий против агрессивной диктатуры, скорее всего, не закончится. Чтобы выжить и выстоять, демократии должны мобилизоваться сейчас. Нужно развивать устойчивость. Необходимо увеличить объемы оборонного производства", - написал он.

Напомним, сегодня в Бухаресте начнется двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся главы МИД стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Отметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также призвал страны Альянса срочно нарастить производство вооружения.

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