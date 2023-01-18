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Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть, - Шольц

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Среда 18 января 2023 17:48
Чтобы война в Украине закончилась, Россия должна проиграть, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Война в Украине завершится, когда Российская Федерация в ней проиграет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

"Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть", - заявил Шольц.

Канцлер заявил, что именно поэтому Германия снабжает оружие для Вооруженных сил Украины.

По его словам, это происходит в тесном общении с западными партнерами. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Канцлер добавил, что война РФ против Украины повлияла на всех.

"Прошедший год стал возвратным в политике ФРГ, поскольку Германия стала абсолютно независимой от российского газа, угля и нефти", - добавил Шольц.

До этого Шольц заявил, что Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей.

Ранее Шольц заявил, что ведет переговоры о танках Leopard для Украины с союзниками.

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