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Щоб війна в Україні закінчилася, Росія має програти, - Шольц

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Середа 18 січня 2023 17:48
Щоб війна в Україні закінчилася, Росія має програти, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Війна в Україні завершиться, коли Російська Федерація в ній програє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Щоб війна закінчилася, Росія має програти", - заявив Шольц.

Канцлер заявив, що саме тому Німеччина постачає зброю для Збройних сил України.

За його словами, це відбувається у тісній комунікації із західними партнерами. Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Канцлер додав, що війна РФ проти України вплинула на всіх.

"Минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти", - додав Шольц.

До цього Шольц заявив, що Росія зазнала повного фіаско у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

Раніше Шольц заявив, що веде переговори про танки Leopard для України з союзниками.

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