Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей, - Шольц

Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей воюя против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

"Украина успешно защищается и демонстрирует мужество", - говорится в заявлении.

Шольц заметил, что РФ потерпела фиаско в достижении своих империалистических целей.

"Широкий международный альянс во главе с G7 оказывает финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Одна только Германия выделила в прошлом году более 12 млрд евро, и мы будем поддерживать Украину", - добавил канцлер.

Шольц добавил, что для завершения войны нужно, чтобы Россия проиграла. Именно поэтому Германия поставляет Украине вооружение в тесной коммуникации с партнерами.