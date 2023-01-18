Россия потерпела полное фиаско в достижении своих империалистических целей, - Шольц
Россия уже потерпела полный провал в достижении своих империалистических целей воюя против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
"Украина успешно защищается и демонстрирует мужество", - говорится в заявлении.
Шольц заметил, что РФ потерпела фиаско в достижении своих империалистических целей.
"Широкий международный альянс во главе с G7 оказывает финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Одна только Германия выделила в прошлом году более 12 млрд евро, и мы будем поддерживать Украину", - добавил канцлер.
Шольц добавил, что для завершения войны нужно, чтобы Россия проиграла. Именно поэтому Германия поставляет Украине вооружение в тесной коммуникации с партнерами.
Ранее Шольц заявил, что ведет переговоры о танках Leopard для Украины с союзниками.
Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении, когда юридические проблемы будут решены, а союзники последуют их примеру.
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