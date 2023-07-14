Чтобы избежать беспорядков. Во Франции выведут 45 тысяч полицейских в День взятия Бастилии

Власти Франции решили усилить меры безопасности во время празднования Дня взятия Бастилии во избежание беспорядков. На улицах страны будут дежурить 45 тысяч полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил, что ночью, 14 июля, в стране разгонят такое же количество полицейских, как было в самые сложные дни недавних беспорядков.

"Чего мы пытаемся избежать - это возрождение этих насильственных эпизодов посредством превентивных мер, а также за счет увеличения присутствия полиции на улицах", - заявил он.

Дарманин заявил, что полиция будет иметь "специальное оборудование", чтобы предотвращать насилие. Также на улицах будут дежурить 34 тысяч пожарных.

Протесты во Франции

27 июня сразу несколько регионов Франции охватили массовые протесты, причиной которых стало убийство полицейскими 17-летнего подростка. Тот якобы нарушил ПДД и, по начальной версии полиции, пытался скрыться, однако опубликованные видео опровергли это.

На фоне убийства произошли беспорядки, вылившиеся в погромы и насилие к полицейским. В самые жаркие ночи протестов на улицах Франции дежурило более 45 тысяч полицейских.

Подробно о том, что происходило во Франции - читайте в материале РБК-Украина.

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