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Щоб уникнути заворушень. У Франції виведуть 45 тисяч поліцейських на День взяття Бастилії

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П'ятниця 14 липня 2023 04:18
Щоб уникнути заворушень. У Франції виведуть 45 тисяч поліцейських на День взяття Бастилії Фото: у Франції на День взяття Бастилії виведуть на вулиці 45 тисяч поліцейських (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Влада Франції вирішила посилити заходи безпеки під час святкування Дня взяття Бастилії, щоб уникнути заворушень. На вулицях країни чергуватимуть 45 тисяч поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що вночі, 14 липня, в країні розгонуть таку ж кількість поліцейських, як було в найскладніші дні нещодавніх заворушень.

"Чого ми намагаємося уникнути - це відродження цих насильницьких епізодів за допомогою превентивних заходів, а також за рахунок збільшення присутності поліції на вулицях", - заявив він.

Дарманін заявив, що поліція матиме "спеціальне обладнання", щоб запобігати насильству. Також на вулицях чергуватимуть 34 тисячі пожежників.

Протести у Франції

27 червня одразу декілька регіонів Франції охопили масові протести, причиною яких стало вбивство поліцейськими 17-річного підлітка. Той нібито порушив ПДР і, за початковою версією поліції, намагався втекти, однак опубліковані відео спростували це.

На фоні вбивства відбулись заворушення, які вилились в погроми та насильство до поліцейських. В найгарячіші ночі протестів на вулицях Франції чергувало понад 45 тисяч поліцейських.

Детально про те, що відбувалось у Франції - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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