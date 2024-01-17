Можно получить 120 миллиардов евро. Эстония предложила "Рамштайну" механизм поддержки Украины

Партнеры Украины должны быть более сплочены и сделать все для того, чтобы превзойти Россию и выиграть войну.

Как сообщает РБК-Украина, с такой инициативой выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет Bloomberg.

В частности, она считает, что страны-члены группы "Рамштайн", которых более 50, должны направлять в Украину эквивалент 0,25% своего валового внутреннего продукта ежегодно. Она отметила, что это привлекло бы не менее 120 миллиардов евро и позволило бы развернуть ситуацию в пользу Украины.

"Если мы сделаем все правильно, тогда нет смысла в этих мрачных прогнозах", - сказала Каллас.

По ее словам, план Эстонии – амбициозный для членов НАТО, которые уже не достигают целевых показателей расходов на оборону и предложат стабильный источник финансирования для Украины.

Инициатива Эстонии

Ранее было известно, что Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План рассчитан на три года.

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и это своеобразный призыв, наглядно демонстрирующий, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

Помощь от партнеров для Украины

Напомним, на саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса 18 января.

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