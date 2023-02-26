Чтобы начать контрнаступление нам нужны F-16, Gripen или Tornado, - Резников

Вооруженным силам Украины для того, чтобы начать контрнаступление необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Repubblica .

Министр заявил, что украинские партнеры на последней встрече "Рамштайн" поняли, что фактор времени имеет решающее значение.

"Чтобы сломить российское господство в небе над оккупированными территориями и начать контрнаступление, нам нужны F-16, или Gripen, или итальянские Tornado... неважно, какой модели, лишь бы они были современными и имели новейшие радары", - добавил он.

F-16

Американский истребитель F-16 - многофункциональный многоцелевой самолет, который может использоваться как для бомбардировок, так и для противовоздушной обороны.

Кроме того, истребитель F-16 может работать в условиях радиоэлектронных помех и при применении систем ПВО.

Gripen

Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Формально JAS 39 Gripen принадлежит классу истребителей, однако он разрабатывался как универсальный многоцелевой самолет и фактически может использоваться для различных целей. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt (истребитель) Attack (штурмовик) Spaning (разведчик).

JAS 39 Gripen имеет хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики.

Tornado

Tornado-IDS предназначены для непосредственной авиационной поддержки и изоляции района боевых действий, борьбы с авиацией противника на земле и за господство в воздухе, перехвата воздушных целей и обеспечения ПВО, нанесения ударов по морским целям, ведения разведки.