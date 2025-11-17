Чтобы противостоять новой агрессии. Макрон анонсировал восстановление ВСУ после перемирия
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал полное восстановление Вооруженных сил Украины после подписания перемирия. По его словам, это необходимо для противостояния возможной новой агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление французского лидера во время совместного брифинга с президентом Украины.
"Документ, который мы подписали сегодня, он вписывается в новый момент реинтеграции, восстановления ВСУ после перемирия. Для того чтобы Вооруженные силы Украины были мощными и могли сдерживать возможность любой новой агрессии", - подчеркнул он.
Макрон сказал, что именно по этой причине он со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским планировал, как усилить Воздушные силы Украины новыми средствами. Он также напомнил о первом призыве президента Украины, который касался закрытия неба над страной.
"Теперь, когда будет подписано перемирие, мы должны полностью восстановить украинские силы, и в том числе Воздушные силы, чтобы они могли противостоять новой агрессии. И именно поэтому сегодня нужно запланировать финансирование, как мы планируем это сделать", - заявил президент Франции.
По его словам, планируется создание правительственного законодательства о военно-морском планировании, финансирование средств, которые будут вкладываться в эти проекты.
"Также мы надеемся на создание европейских инструментов в сфере обороны, в частности инструмент SAFE, где мы хотим предоставить европейскую преференцию и спонсировать оборону. И плюс инструмент ERA, фонд ERA, где мы хотим направить средства именно на оборонные нужды", - отметил Макрон.
Французский лидер пояснил, что выполнение будет комплексным и будет зависеть от этапа реализации программы, а также добавил, что это "очень важно" для Франции.
Декларация Украины и Франции
Напомним, в понедельник, 17 ноября, Украина и Франция подписали декларацию о намерениях приобретения Киевом самолетов, дронов и систем ПВО.
Владимир Зеленский сообщил, что документ дает Украине возможность приобрести французское военное оборудование. Речь идет о 100 самолетах Rafale F4, которые планируют приобрести до 2035 года для украинской боевой авиации, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.