Чтобы была Божья защита: какие иконы обязательно должны быть в доме и автомобиле

Какие должны быть иконы в доме

В каждом православном доме обязательно должны быть иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Эти образы являются центром домашней молитвенной жизни.

Спаситель - это образ Божьей силы и милосердия, а Богородица - заступница и покровительница всех христиан. Их иконы часто располагаются в "красном углу" - месте, где семья собирается для молитвы.

Кроме того, многие семьи считают необходимым иметь икону святого, в честь которого крещеный ребенок, а также образы святых, являющихся покровителями дома или семьи.

Например, святитель Николай Чудотворец - покровитель путешественников, или святые великомученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София - покровительницы веры и надежды.

Какие должны быть иконы в автомобиле

В автомобиле иконы выполняют роль духовной защиты во время путешествий. Самыми распространенными являются образы Спасителя, Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца.

Святитель Николай особенно почитается как покровитель путешественников и водителей. Иконы могут быть расположены на передней панели автомобиля, на лобовом стекле или солнцезащитном козырьке, но так, чтобы не мешать обзору дороги.

Также рекомендуется иметь икону святого Христофора, который считается покровителем водителей и защитником от дорожных опасностей. Иконы в автомобиле должны быть компактными и надежно закрепленными, чтобы не отвлекать водителя и не создавать опасности во время движения.

Спаситель и Богоматерь - основные иконы, которые надо иметь в жилище или машине (фото: Getty)

Как правильно размещать иконы

В доме иконы обычно располагаются в "красном углу" - месте, где семья молится. Иконы Спасителя и Богородицы занимают центральное место, а другие образы могут быть размещены рядом или в отдельных комнатах, в соответствии с духовными потребностями семьи.

В детской комнате часто размещают икону Ангела-Хранителя и святого, в честь которого ребенок получил имя.

В автомобиле иконы должны быть расположены так, чтобы не мешать водителю и не закрывать обзор. Лучшее место - передняя панель, где образы будут видны водителю и пассажирам. Важно, чтобы иконы были надежно закреплены, чтобы избежать их падения во время движения.

Имея в доме и автомобиле соответствующие иконы, верующие создают атмосферу духовной защищенности и благочестия.